Mala com 25 quilos de cocaína descoberta no aeroporto de Lisboa

Mais de 25 quilogramas de cocaína, transportados no interior de uma mala procedente de São Paulo, no Brasil, foram apreendidos no aeroporto de Lisboa, informou a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através de um comunicado divulgado esta sexta-feira.

A mala tinha uma etiqueta falsa e continha 25,3 quilos de droga, tendo sido apreendida pela Alfândega do Aeroporto de Lisboa, no domingo passado.

A cocaína foi então entregue à Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, no âmbito de crime de tráfico de estupefaciente.