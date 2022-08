Medina em silencio sobre nomeação de ex-diretor investigado por corrupção

Fernando Medina mantém-se em silêncio sobre a nomeação do antigo diretor municipal do Património da Câmara de Lisboa, António Furtado, para a presidência da Estamo, empresa gestora do património do Estado.

Na sua última edição, de 30 de julho, o Nascer do SOL noticiou que António Furtado foi nomeado por Fernando Medina para presidir à Estamo, apesar de estar a decorrer um inquérito no DIAP no âmbito do qual estará a ser investigado por alegado envolvimento em atos de corrupção e tráfico de influências, num processo em que é também visado o antigo número dois de Medina na CML, Manuel Salgado.

O Nascer do SOL enviou na semana passada um conjunto de questões ao Ministério das Finanças, mas, apesar da insistência, não obteve qualquer resposta até à hpra de fecho desta edição.