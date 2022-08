Feira de São Mateus: Todos os caminhos vão dar a viseu

A Feira de São Mateus voltou depois de dois anos de ‘jejum’ devido à pandemia de covid-19. O tiro de partida já foi dado e contou, claro, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de mostrar o seu amor pelo certame. «É pouco, mas apesar de tudo 19 vezes significa o amor que tenho à Feira de São Mateus», disse, acrescentando que não podia faltar a esta festa no Centro de Portugal.

São 49 dias de festa e animação, que arrancaram na passada quinta-feira.

Até 21 de setembro, viseenses e visitantes de todo o mundo podem contar com um cartaz recheado de artistas nacionais e internacionais. Mas nem só de concertos se faz a Feira. Às famosas enguias, ao cheiro a farturas, ao parque de diversões, ao artesanato e muito mais juntam-se diversos eventos desportivos, como é o caso da Meia Maratona de Viseu, do Rally Constálica Vouzela e Viseu e do Torneio Internacional de Andebol.

Desde a sua primeira edição, há 630 anos, que a Feira de São Mateus se realiza no mesmo recinto e nos 75 mil metros quadrados do evento vão estar cerca de 300 expositores, também com muitas propostas gastronómicas.

Já o cartaz musical conta com propostas para todos os gostos e idades. Pelo palco passam nomes nacionais e internacionais, entre os quais se destacam: Kevinho, a 12 de agosto; Álvaro de Luna, dia 14 de agosto; Luccas Neto, a 9 de setembro; Os Quatro e Meia; Diogo Piçarra, Barbara Bandeira; Mishlawi; DAMA; Fernando Daniel; Toy; Grupo Revelação; Moullinex Dj Set, entre variadíssimos outros artistas.

Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, acredita que «tendo em conta a notoriedade da Feira de São Mateus, serão poucos os portugueses que não a visitaram e menos os que nunca ouviram falar nela».

E acrescenta que «quem ainda não teve oportunidade de a visitar, pelo menos saberá da sua existência e que se trata do mais importante evento do género realizado no país».

Pedro Alves defende que «tem todos estes ingredientes, alguns que permitiram trazer alguma frescura à Feira, mas tem também o lado mais popular, ao qual sempre foi fiel e que nunca pode faltar, como são os concertos de artistas mais populares ou os tradicionais expositores com muita e boa gastronomia regional», diz ao Nascer do SOL.

Esta feira franca, defende, «é uma festa da família e festa dos amigos, ponto de encontro de várias gerações».

O presidente da Viseu Marca mostra-se muito satisfeito por poder voltar a realizar-se o certame que, defende, «é de uma extrema importância para a região de Viseu, para quem aqui vive e, seguramente, também para os milhares de visitantes de todo o país que, habitualmente, vêm a esta que é a mais antiga Feira da Península Ibérica e a mais importante do país».

E, assim, está tudo preparado para que esta seja «a maior edição de sempre da Feira de São Mateus».

As expectativas são as melhores: «Ao longo dos quase dois meses da Feira, contamos receber milhares de visitantes de todo o país, também muitos emigrantes e pessoas de todas as gerações, até porque o cartaz foi pensado para agradar aos vários públicos».

E, tendo em conta estas variantes, Pedro Alves acredita que seja batido mais um recorde, «esperando este ano ultrapassar a anterior marca de um milhão e duzentos mil visitantes». Pelo menos os sinais apontam para que assim seja: «Esse número poderá ser ultrapassado, uma vez que antes mesmo do início da Feira tínhamos já vendido nove vezes mais bilhetes online do que na edição anterior, em 2019. Acreditamos que esta será mesmo a maior e melhor edição de sempre da Feira».

Entre as novidades deste ano, o destaque vai para as pulseiras cashless. Ou seja, além dos métodos mais convencionais de pagamento, será possível utilizar estas pulseiras que podem ser carregadas e permitem fazer todos os pagamentos no recinto, incluindo a entrada na feira, sem andar com dinheiro. E, como agradecimento pelo esforço no combate à covid-19, foram oferecidos vouchers de entrada a mais de 3 mil profissionais de saúde de Viseu.