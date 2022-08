Morreu a poetisa Ana Luísa Amaral

erimónia fúnebre está marcada para domingo no Tanatório de Matosinhos. O velório realiza-se este sábado, a partir das 17 horas, na Capela do Corpo Santo.





A poetisa Ana Luísa Amaral, investigadora e professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), morreu, esta sexta-feira, aos 66 anos vítima de doença prolongada.

A informação foi avançada pela Universidade do Porto, que lembra que a Ana Luísa Amaral é "considerada uma das mais notáveis poetisas portuguesas da atualidade, distinguida com vários prémios literários nacionais e internacionais". "Uma autora extraordinária, uma académica distinta e uma cidadã empenhada", lê-se no mesmo comunicado.

O reitor da Universidade do Porto considera que a obra literária da poetisa “irá certamente garantir que o nome de Ana Luísa Amaral perdurará para todo o sempre, mas quem teve o privilégio de a conhecer de perto terá a memória de uma pessoa generosa e uma ativista dedicada às causas da igualdade e da solidariedade social".

A cerimónia fúnebre está marcada para domingo no Tanatório de Matosinhos. O velório realiza-se este sábado, a partir das 17 horas, na Capela do Corpo Santo, em Leça da Palmeira, avança a RTP.