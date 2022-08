Doja Cat rapa cabelo e sobrancelhas

Doja Cat decidiu fazer uma mudança drástica no seu estilo: a cantora rapou o cabelo e as sobrancelhas, surpreendendo os fãs num direto no Instagram.

A artista explicou aos fãs que "não gosta de ter cabelo", e acrescentou: "Não percebo porque demorei tanto tempo a decidir fazer isto".

Doja Cat sente-se bem consigo e não escondeu o seu estado de espírito. "Sinto-me como se não tivesse nascido para ter cabelo. Nunca me senti tão incrível e feliz", garantiu, confessando que não descarta a possibilidade de usar perucas. "Se quiser usá-las, ainda vão ficar mais bonitas".

Nova carequinha na área! 💇‍♀️ Doja Cat raspou seu cabelo e sobrancelhas durante live ontem (3). A artista explicou que gosta assim e que sempre se preocupava em como o cabelo estava quando precisava esconder. Também disse que quase nunca usava o cabelo real. pic.twitter.com/b7wNjNJ9yN — TAG (@tagrevista_) August 5, 2022