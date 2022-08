"Fomos encurralados pelo sistema, despojados de todos os nossos direitos", diz família de Archie Battersbee

Um dia depois de Archie Battersbee ter morrido, a família pronunciou-se através de um comunicado que enviou aos órgãos de informação por meio do Christian Legal Centre, que se autodescreve como uma "organização jurídica que foi criada em dezembro de 2007 para fornecer apoio jurídico pro bono a cristãos no Reino Unido que acreditam ter sofrido discriminação por causa da sua fé", que os auxiliou ao longo de quatro meses.

"Tragicamente, o suporte de vida de Archie Battersbee foi removido às 10h de ontem no Royal London Hospital. A sua mãe, Hollie Dance, confirmou que ele morreu às 12h15 e lutou até ao fim. Ontem perdemos Archie, o nosso lindo menino. Ele lutou contra todas as probabilidades desde abril e estamos muito orgulhosos dele", deixaram claro, agradecendo a todas as pessoas que os acompanharam desde que Archie foi hospitalizado após ter participado num desafio suicida online.

"Somos gratos pela enorme quantidade de apoio que recebemos de tantas pessoas diferentes. Somos gratos à nossa equipa jurídica e a outros que estiveram conosco enquanto enfrentámos esses difíceis desafios. Queremos que algo bom saia desta tragédia e da terrível experiência que passámos devido ao sistema", elucidaram, garantindo que "nenhum pai ou família deve passar por isto novamente".

"Fomos forçados a travar uma batalha legal implacável pelo Hospital Trust, enquanto enfrentávamos uma tragédia inimaginável. Fomos encurralados pelo sistema, despojados de todos os nossos direitos, e tivemos que lutar pelos verdadeiros 'melhores interesses' de Archie e pelo direito de viver com tudo empilhado contra nós", expressaram. "Isto já aconteceu com muita frequência com pais que não querem que os seus filhos gravemente doentes sejam removidos do suporte de vida. A pressão do processo tem sido inacreditável. Deve haver uma investigação, através dos canais apropriados, sobre aquilo que aconteceu ao Archie, e vamos pedir mudanças", disseram.

Como o i já havia narrado, no final de julho, depois de ter amarrado o pescoço com uma ligadura e asfixiado até desmaiar, no âmbito do “Blackout Challenge”, cujo objetivo é que os jogadores apertem o pescoço até ficarem inconscientes devido à falta de oxigénio, o menino foi encontrado pela mãe. Este desafio surge na sequência de outros, como o “Desafio da Baleia Azul”, o “Momo”, o do “Homem Pateta” (estes três com etapas distintas que envolvem comportamentos autolesivos e arriscados), o do “Mel Congelado” (ingerir mel congelado isoladamente ou com rebuçados, com molho sriracha, chá, etc.), ou o do “Íman” (engolir ímanes pequenos que se assemelham a piercings).