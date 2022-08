São muitos anos de ofício. Brad Pitt tem uma lista de atores com quem não quer trabalhar

A carreira de Brad Pitt já vai longa e com uma grande rede de contactos que o permite escolher “a dedo” os atores que gosta ou não de trabalhar.

Esta revelação foi avançada pelo ator Aaron Taylor-Johnson numa entrevista à revista Variety, na qual contou que o colega no novo filme “Bullet Train” tem duas listas: uma de atores com que gosta de trabalhar e outra com quem não quer dividir os ecrãs.

Aaron Taylor-Johnson considerou Brad Pitt “um ser humano humilde”, ao admitir que este está num “novo capítulo da sua vida”.

"Ele só quer trazer luz e alegria ao mundo e estar perto de pessoas com quem vai passar bons momentos. Nós trabalhamos com muitos atores e, passado algum tempo, começamos a fazer anotações. 'Definitivamente, nunca mais vou trabalhar com esta pessoa'. O Brad também tem uma lista: a lista 'boa' e a lista 'má', apontou o ator de 32 anos.

Aaron Taylor-Johnson também contou que durante as filmagens de “Bullet Train” desmaiou depois de se magoar, tendo sido levado para um hospital.

Este filme de ação estreou no dia 28 de julho nas salas de cinema portuguesas.