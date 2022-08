Selena Gomez cada vez mais determinada em deixar carreira para se focar na vida pessoal

A cantora e atriz abriu-se no podcast “Giving Back Generation”, revelando que se espera casar e ser mãe.





Selena Gomez parece estar preparada para deixar os palcos e dedicar-se exclusivamente à sua vida pessoal a fim de se casar e ser mãe.

A cantora e atriz abriu-se no podcast “Giving Back Generation”, revelando que se espera casar e ser mãe, tendo este último desejo florescido com o crescimento da meia-irmã Gracie Teefey, de oito anos.

"Eu basicamente tenho que ver essa pequena pessoa a tornar-se num adulto. Não há sensação melhor no mundo. Sinto-me mãe, de alguma forma, mesmo que não seja. É muito gratificante ver que a vida era tão simples a dada altura. Quero aproveitar a vida como ela aproveita", disse.

Esta não é a primeira vez que Selena admite que quer filhos. No podcast 'Awards Chatter' do The Hollywood Report, a cantora de 30 anos confessou que gostava de ter quatro filhos.