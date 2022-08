Shawn Mendes aproveita praia para descontrair após cancelar digressão mundial

Depois de cancelar a digressão mundial, Shawn Mendes foi fotografado na praia de Miami, na passada sexta-feira, mostrando-se muito descontraído.

O cantor de 23 anos, que ia passar por Portugal com o seu concerto, está a aproveitar o verão para cuidar de si e do principal motivo que o fez abandonar a turnê, a sua saúde mental.

Ainda no mesmo dia à noite, Shawn Mendes foi visto na cabine do DJ na discoteca LIV Miami com os artistas The Weeknd e Kaytranada.