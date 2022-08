Jennifer Lopez e Ben Affleck separam-se três semanas depois do casamento

Os fãs estão chocados, mas é oficial: após terem estado na sua lua-de-mel há apenas uns dias e terem casado há três semanas, Jennifer Lopez e Ben Affleck vão por um fim ao seu curto casamento.

A notícia é avançada pelo Hollywood Life, dizendo que não houve qualquer discussão, mal entendido ou falta de amor de ambos. A decisão, depois de terem estado na Europa a desfrutar da sua lua-de-mel, tem como objetivo reforçar os laços entre os dois, segundo disse uma fonte ao jornal.

Tanto Lopez como Affleck têm carreiras que os obrigam a passarem grandes períodos de tempo afastados um do outro, e o distanciamento serve para que sintam ainda mais a falta um do outro.

"A única coisa que torna a relação deles tão única é que eles conhecem mais do que ninguém as exigências que vêm com o fazer o que fazem. De facto, eles acreditam que passar tempo separados os torna mais fortes e é perfeito, porque, quando estão separados, estão a ganhar uma grande quantia de dinheiro. É uma situação de ganho mútuo para ambos", disse ainda a fonte.

"Eles estão sempre a falar, a enviar mensagens um ao outro ou a fazer vídeochamada quando estão a trabalhar. E o tempo sozinho faz com que voltarem a estar juntos seja muito melhor. JLo' adora o facto de saber que o seu marido estará lá para ela, não importa o que aconteça", disse a mesma fonte, ao mesmo tempo que considera que o casal estar separado após tão pouco tempo do seu casamento não é "o ideal".