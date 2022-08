Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho de Penalva do Castelo está a ser combatido por 194 operacionais, 94 veículos e quatro meios aéreos, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu à agência Lusa.

As chamas não estão a ameaçar a população e pelas 19h30 o fogo ainda não estava controlado, apesar de começar a "ceder", disse a mesma fonte.

O alerta para o incêndio foi dado às 16h15.