Morreu estilista japonês Issey Miyake

O estilista Issey Miyake morreu no dia 5 de agosto, após uma luta contra um cancro do fígado, mas apenas esta terça-feira foi confirmado o óbito pela casa de moda do japonês.

Issey Miyake é o nome por trás de uma das maiores marcas de moda do Japão e fora do país, era conhecido pela arquitetura das suas criações, privilegiando o tecido ao desenho, gostava de pregas e de têxteis que amarrotavam e, claro, camisolas pretas de gola alta como as eternizadas por Steve Jobs.

"O espírito dinâmico de Miyake, que nunca foi um criador que segue as tendências, foi impulsionado por uma curiosidade incessante e o desejo de transmitir alegria através do design. Sempre pioneiro, Miyake abraçou as artes tradicionais, mas também buscou a seguinte solução: a tecnologia mais nova impulsionada pela investigação e pelo desenvolvimento. Nunca se afastou do seu amor, o processo de fazer coisas”, lê-se na nota de imprensa em que a sua casa de moda anunciou a morte do fundador.

A empresa adiantou ainda que já se realizou um funeral privado e que não haverá outras cerimónias, de acordo com os desejos de Miyake.