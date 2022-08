Seis feridos e uma vítima mortal após explosões numa base militar na Crimeia

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas – incluindo uma criança -, esta terça-feira, após explosões numa base militar em Saky, na península da Crimeia, controlada pela Rússia desde 2014.

Ao longo de um minuto foram ouvidas várias explosões de diversas intensidades, que provocaram uma grande nuvem de fumo e faíscas, em Saky, perto de Novofedorivka, onde está uma base militar e um aeródromo, usado pelo Ministério da Defesa da Rússia, segundo a agência de notícias estatal TASS.

O ataque foi confirmado pelo Ministério da Defesa russo, porém antes de avançar com essa informação disse que se tinha tratado de uma detonação de munições de aviação.

Já a Ucrânia afirmou que foi um ataque sem bem-sucedido.

De acordo com a TASS, cerca de 30 pessoas foram retiradas de zonas perto à base aérea.

“As pessoas serão acomodadas em hotéis e sanatórios e receberão refeições”, adiantou Oleg Kryuchkov, conselheiro do chefe da Crimeia, na rede social Telegram. Kryuchkov avançou ainda que a base militar “foi isolada”.

As autoridades russas ainda não divulgaram quaisquer motivos para as explosões.

Another view of the large explosion in Novofedorovka in Russian-occupied #Crimea pic.twitter.com/GmDdj3aoin

Another video of the explosion in the area of military airport in Novofedorivka, Saky region on the territory of occupied Crimea. pic.twitter.com/YrfnQ9r4Tg