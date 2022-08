Ex-noivo de Kim Kardashian está a receber ajuda psicológica após ameaças de Kanye West

Kanye West, que não gostou na nova relação da ex-mulher e dos seus filhos com Pete Davidson, incentivou a que os seus fãs, tal como ele, gozassem com o humorista nas redes sociais.





O ex-noivo de Kim Kardashian, Pete Davidson, começou recentemente a receber ajuda psicológica para conseguir ultrapassar o bullying causado por Kanye West, ex-marido da celebridade.

O humorista, segundo dizem fontes não identificadas à revista People, está desde abril a receber ajuda psicológica na sequência dos ataques verbais e ameaças do 'rapper'. "Toda a atenção e a negatividade vindas do Kanye perturbaram [o Pete Davidson], que teve de procurar ajuda", disse a fonte.

Recorde-se que Kanye West, que não gostou na nova relação da ex-mulher e dos seus filhos com Pete Davidson, incentivou a que os seus fãs, tal como ele, gozassem com o humorista nas redes sociais. O músico conseguiu ir mais longe, publicando vídeos em que era possível ver representações de Davidson decapitado ou enterrado.

A mesma fonte contou ainda que Davidson "não se arrepende de namorar Kim e quer deixar bem claro que ela o apoiou durante todo o relacionamento".

A relação de Pete Davidson e Kim Kardashian chegou ao fim na semana passada. Kanye West, como era de esperar pelo seu comportamento até agora, não resistiu a reagir, usando uma imagem editada do "New Yor Times", em que a manchete dizia: "Skete Davidson morreu aos 28 anos". A People sabe, através de uma outra fonte, que as equipas que representam Davidson e Kardashian já entraram em contacto com o Instagram sobre a publicação.

Pete Davidson, que também já namorou com a cantora Ariana Grande, sofre de transtorno de personalidade borderline.