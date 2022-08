Itália. Alta concorrência leva Domino’s a fechar portas

Quem está habituado a saborear a pizza original, dificilmente se deixa apaixonar por uma que, ainda que saborosa, não o seja. Foi isso que aconteceu em Itália. Sete anos depois de ter aberto a sua primeira loja no país conhecido pelas suas pizzas, a gigante americana Domino’s viu-se obrigada a fechar portas em Itália. A última das suas 29 lojas já colocou os cadeados à porta

Em causa estão dificuldades enfrentadas pela empresa que operava as lojas da rede no país – ePizza s.p.a – e forte concorrência dos restaurantes locais que, devido à pandemia, começaram também a fazer delivery.

A empresa abriu as suas primeiras lojas em Itália em 2015 com planos ambiciosos. Planeava abrir 880 lojas e controlar cerca de 2% do mercado italiano de pizzas até 2030, chegou a dizer o CEO italiano Alessandro Lazzaroni à plataforma de notícias de economia e finanças italiana Money.it em 2019. “Há muita pizza, mas não há muita pizza entregue”, disse ainda, nessa época, o presidente-executivo da Domino, Patrick Doyle, que viu nesta ‘falha’ italiana uma oportunidade.

No entanto, a ascensão de serviços de entrega tirou qualquer vantagem que a empresa americana achava que teria, de acordo com um relatório para investidores em 2021.

As vendas caíram quase 38% em relação às projeções publicadas no final do ano.

Em abril, essa companhia pediu uma proteção judicial de 90 dias contra eventuais ações de credores, mas o prazo terminou no mês passado, sem que ela obtivesse uma injeção de capital para pagar as dívidas. Foi o que levou a ePizza decidiu fechar todas as lojas no país. No documento em que pedia medidas de proteção contra credores, a empresa apontava uma queda drástica nas receitas durante a pandemia e o aumento da concorrência no mercado de delivery, que ganhou novos players nos períodos de lockdown, incluindo pizzarias menores e mais tradicionais.

Além disso, a ePizza também citou como motivo da crise o alto custo das matérias-primas.

Muitas lojas no site italiano da Domino’s foram marcadas como permanentemente fechadas na quarta-feira e as restantes não estavam a aceitar pedidos.

A Domino’s Pizza tem mais de 18.500 lojas em todo o mundo em pelo menos 90 países. O maior número de lojas, fora dos Estados Unidos, está na Índia, seguida pelo Reino Unido e Japão.