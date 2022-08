Carros com matrícula croata vandalizados no Porto

Veículos pertencerão a adeptos do Hajduck Split, que se deslocaram de comboio até Guimarães para assistir ao jogo.





Cerca de uma dezena de carros com matrículas croatas foram vandalizados, esta quarta-feira à tarde, junto à estação de comboios da Trofa, no distrito do Porto.

Os veículos, segundo a SIC Notícias, estão com os vidros partidos e os pneus furados.

Estas viaturas serão de adeptos do Hajduck Split, que se deslocaram de comboio da Trofa até Guimarães para assistir ao jogo contra o Vitória Sport Club.

Sublinhe-se que estes atos de vandalismo aconteceram horas depois dos distúrbios e desacatos que ocorreram, ontem à noite, em Guimarães, alegadamente cometidos por adeptos croatas, mas também, segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, por um grupo organizado de portugueses.