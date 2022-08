Metallica estão a ser 'cancelados' pelo TikTok: "Há uma fotografia de James Hetfield e Lars Ulrich a fazer a saudação nazi"

Para começar, há o antissemitismo. Há uma fotografia de James Hetfield e Lars Ulrich a fazer a saudação nazi, e Hetfield toca uma guitarra com a cruz de ferro. Para quem não sabe, faz parte da simbologia nazi", disse uma utilizadora do TikTok.





Serena Trueblood, uma tiktoker que tem uma série publicada naquela rede social chamada de "Será que a vossa banda favorita é problemática?", falou recentemente sobre os Metallica, apresentando alguns comportamentos antigos da icónica banda de metal para que os fãs tirem as suas conclusões.

"Para começar, há o antissemitismo. Há uma fotografia de James Hetfield e Lars Ulrich a fazer a saudação nazi, e Hetfield toca uma guitarra com a cruz de ferro. Para quem não sabe, faz parte da simbologia nazi. Há também o facto de ele ser amigo do Kerry King [guitarrista dos Slayer], que parece da irmandade ariana e que se orgulha de usar a bandeira dos estados confederados [associada à supremacia branca]", diz a utilizadora da rede social.

Fugindo do campo da política, Serena Trueblood apresentou um outro argumento que diz respeito à toxicodependência de Layne Staley, ex-vocalista da banda Alice in Chains, que morreu em 2002, devido ao uso das drogas, acrescentando que a banda alegadamente também gozou com Kurt Cobain. "É estranho que gozem com o vício de alguém, mas quando o James foi para reabilitação, aí já era uma coisa séria", disse, em tom sarcástico.

Os fãs mais ferranhos da banda começaram a criticar os argumentos, mas a camada mais jovem de fãs dos Metallica, muitos deles conhecendo o grupo graças à série de sucesso da Netflix, Stranger Things, ficaram com a pulga atrás da orelha, e muitos deles concordando com Trueblood.

“Deus, quem me dera ter assistido a isto antes de ter comprado a minha t-shirt dos Metallica", disse um utilizador. "Eu literalmente arranquei o símbolo deles dos meus calções", contou outro fã.