A$AP Rocky acusado de ter disparado contra ex-amigo

O rapper A$AP Rocky está a ser acusado de ter disparado "vários tiros" contra Terell Ephron, um antigo amigo, diz a Rolling Stone. Foi Ephron que acusou o rapper e, segundo a mesma publicação, o indivíduo está a pensar em avançar com uma acusação formal.

O alegado crime terá sido cometido quando Rocky levou Ephron para um "lugar seguro" no centro de Hollywood, com o intuito de "discutir um desacordo entre os dois", diz um comunicado enviado pelos advogados do ex-amigo do rapper, de acordo com o Daily Mail.

Terell Ephron terá sofrido "ferimentos leves na mão esquerda" na sequência dos disparos.