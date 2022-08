GNR identifica grupo que burlava através do MB Way em vários concelhos

Cinco homens e três mulheres atuavam no Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Évora.





Cinco homens e três mulheres, entre 33 e 61 anos, foram identificados por crime de burla através da plataforma MB Way, nos concelhos do Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Évora.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), os militares apuraram, em investigação, que os “suspeitos abordavam as vítimas, convidando as mesmas para a criação de contas de MB Way, solicitando que estas lhes fornecessem os códigos de acesso das contas criadas, retirando posteriormente, elevadas quantias monetárias das contas bancárias das vítimas”.

A força de segurança efetuou 18 buscas domiciliárias – nove em domicílios e nove em veículos -, tendo apreendido “diversos cartões bancários e outros documentos relacionados com atividade financeira e ainda diverso vestuário furtado”.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.