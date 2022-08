Governo volta a fixar preços máximos da botija de gás

O Governo voltou a fixar preços máximos para o gás engarrafado, esta sexta-feira, como já tinha acontecido durante a pandemia de covid-19.

Assim, uma garrafa de gás butano de tipologia T3 vai custar 2,267 euros por kg.

segundo um diploma publicado em Diário da República (DR).

O Governo sublinha que teve em conta a proposta da Entidade reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e o parecer emitido pela Autoridade da Concorrência.

“Neste enquadramento, atenta a proposta entretanto recebida da ERSE e o respetivo parecer emitido pela AdC, bem com os seus fundamentos, por razões de interesse público e por forma a assegurar o regular funcionamento do mercado e a proteção dos consumidores, procede -se ao estabelecimento, por período temporal limitado, das margens máximas e respetivo preço de venda ao público do GPL engarrafado”, lê-se no diploma.