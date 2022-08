Novos casos e mortes por covid-19 continuam a descer

Na última semana em Portugal, segundo o boletim semanal da DGS, divulgado esta sexta-feira, foram registados mais 19.643 casos e 62 óbitos associados à covid-19.

Entre 2 e 8 de agosto, registaram-se menos 1.615 infeções e menos seis mortes, comparativamente ao período anterior. A incidência a sete dias por 100 mil habitantes é de 191 casos, menos 7%, e o índice de transmissibilidade R(t) é de 0,89.

O número de internamentos baixou, há agora 568 doentes covid, menos 111 face à semana passada. Nos cuidados intensivos encontram-se 43 infetados, menos cinco do que no balanço anterior.

O maior número de contágios foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.126 novos casos; segue-se o Norte, com 4.696; o Centro, com 3.403; o Algarve, com 1.440; e o Alentejo, com 1.056. Já os Açores somam mais 1.114 infeções e a Madeira mais 808.

Como tem sido habitual, a faixa etária onde se verificou maior prevalência da doença foi entre os 40 e os 59 anos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos associados à covid-19, foi na Grande Lisboa que se foram registadas mais mortes, 18 óbitos. Segue-se o Centro com 16 vítimas mortais, o Norte, com 12, o Alentejo com seis, o Algarve com cinco, a Madeira com quatro e os Açores com uma.

