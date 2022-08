Medina não informou costa sobre nomeação de Figueiredo

PM já se demarcou da contratação do antigo diretor da TVI pelo ministro das Finanças. Críticas a Medina sobem de tom no PS, onde se lamenta a descoordenação no Governo.





António Costa foi apanhado de surpresa pela contratação direta pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, de Sérgio Figueiredo, antigo diretor de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP, para assessorar o Governo na avaliação das políticas públicas. O Nascer do SOL apurou que Fernando Medina não comunicou ao gabinete do primeiro-ministro a contratação de Sérgio Figueiredo. Que gerou uma onde de incredulidade da direita à esquerda e no interior do próprio PS.

Ontem mesmo, em reação à polémica em torno da contratação de Sérgio Figueiredo, o primeiro-ministro fez questão de se demarcar totalmente da decisão de Medina. Em primeiro lugar, António Costa sublinhou que este tipo de contratações é «regra normal» e que «as regras dos gabinetes foram sempre assim», confessando ele próprio ter contratado vários assessores por ajuste direto, para as áreas da comunicação, jurídica ou económica.

Mas não deixou de acrescentar: «Não comento a composição dos membros dos gabinetes do Governo. Não me pronuncio. Os membros do Governo têm direito a um gabinete, para o qual contratam pessoas da sua confiança».

Ou seja, restringiu as funções de Sérgio Figueiredo à consultoria no Ministério tutelado por Medina, aproveitando o encontro com jornalistas à saída de uma visita a uma creche na Amadora para frisar: «Cada um deve procurar fazer o que lhe compete. Giro o meu gabinete dele, não o dos outros membros do Governo».

