PSD-Madeira também em festa no Porto Santo

O Porto Santo acolhe, hoje, a Festa de Verão do PSD-Madeira, com a presença de Miguel Albuquerque.





A ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, será hoje também palco da Festa de Verão do PSD-Madeira, que voltará finalmente depois de um hiato causado pela pandemia da covid-19.

É certo que o PSD-Madeira já teve a sua festa oficial de rentrée no Chão da Lagoa, com direito a discurso do líder nacional – Luís Montenegro fez aí o seu batismo em grandes festas-comício enquanto novo líder dos sociais-democratas –, mas este é um momento igualmente importante no arranque de um novo ciclo político para os sociais-democratas insulares. Isto porque os partidos políticos estão já a preparar-se para a pré-campanha eleitoral: é que as eleições legislativas regionais são já daqui a apenas um ano (em 2023).

Esta que é uma das principais festas do PSD-Madeira arranca no centro do Porto Santo, pelas 20h00, contando com uma intervenção de Miguel Albuquerque, presidente do braço regional madeirense dos laranjas.

Mas o programa cultural da festa vai para além do discurso do líder, com uma forte presença de artistas musicais da região, estando previstas atuações de Sónia Soares, dos Galáxia Tracks on Vasco Freitas e Kontraband.

Para além de Albuquerque, também o presidente da Comissão Política do PSD de Porto Santo, Roberto Silva, e o presidente da Câmara do Porto Santo, Nuno Batista, intervirão neste comício.

Trata-se de «uma tradicional Festa de Verão que regressa à ilha dourada passados dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19 e que irá marcar, precisamente junto dos porto-santenses, a atualidade política e o arranque de um novo ciclo de intenso trabalho, de olhos postos na vitória que o PSD/Madeira já assumiu como prioritária nas próximas Eleições Regionais de 2023», pode ler-se numa nota do PSD-Madeira enviada às redações no dia de ontem.