Chega quer alargar creches

O Chega, partido liderado por André Ventura, tem feito pressão para que o Governo alargue o programa de gratuitidade das creches a todas as famílias, recorrendo ao setor privado sempre que necessário. Nesse âmbito, o partido deu entrada na AR de um Projeto de Resolução que «visa garantir que todas as crianças tenham acesso a uma creche gratuita, quer seja no setor público, no setor social ou no setor privado», conforme pode ler-se em comunicado.

«Em julho passado, o Governo anunciou a conclusão do acordo com a União das Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que irá assegurar a gratuitidade das creches para as crianças do 1º ano em setembro sem avançar, contudo, com um diagnóstico real da relação entre vagas disponíveis e número de crianças abrangidas», explica o Chega, considerando que «a medida do Governo apenas estará disponível para o setor público e IPSS, e sem se saber se existe essa capacidade, o setor privado fica de fora da medida».

O partido alerta que «apenas são conhecidos os dados relativos às taxas de cobertura de creches de 2020 e já nessa altura os números eram preocupantes: Porto, Lisboa e Setúbal apresentavam as taxas de cobertura mais baixas do país – 35%, 44% e 45%, respetivamente», pedindo o levantamento da rede de creches existente, com dados actualizados, «que tenha como objectivo primordial identificar todas as vagas disponíveis, em equipamentos públicos, privados ou do setor social».