Cardi B revela receita capilar caseira de chorar... Será por mais?

Cardi B tem uma receita capilar caseira que é de chorar, mas não por mais. A rapper de 29 anos revelou no Instagram que lava o cabelo com a água onde ferveu cebolas.

"Costumava fazer isto há seis anos quando comecei a minha jornada de crescimento saudável do cabelo", escreveu a artista norte-americana na publicação acompanhada por uma fotografia onde mostra o cabelo na sua forma natural.

No entanto, a cantora admitiu que parou de usar esta lavagem 'mágica' porque ficou "preguiçosa". Ainda assim, não resistiu em voltar a fazer esta receita, porque, segundo a rapper, é "inodoro" e dá "brilho" ao cabelo.

Os fãs da rapper ficaram tentados a experimentar a dica, sendo que alguns afirmaram que são a favor deste tipo de práticas mais caseiras para cuidados capilares.

Segundo disse um especialista ao site Page Six, a cebola contém "compostos que podem ajudar a melhorar o cabelo seco e danificado", no seu crescimento, bem como no tratamento da alopecia e também a retardar o aparecimento da coloração cinzenta.