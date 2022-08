O poder na Igreja…

Conheço muitos membros plenos do Opus Dei e só sei dizer uma coisa: tenho inveja da sua busca de Deus e da sua Santidade… um dia quando eu for grande também quero ser como eles…





Gostei de ler muitos dos artigos que se escreveram estes dois dias sobre o Motu Próprio do Papa Francisco sobre o Opus Dei… os títulos são inequívocos… Papa Francisco retira poder ao Opus Dei.

Isto é uma realidade surreal. Eu nem quero acreditar que alguma vez um Papa queira retirar o poder que existe numa organização eclesial em tudo obediente ao Santo Padre e à Igreja e à sua doutrina desde o princípio.

A primeira coisa que devo, aqui, esclarecer é, talvez, a coisa mais importante: qual é a natureza do Opus Dei? O que é, na realidade, o Opus Dei?

O Opus Dei (Obra de Deus) não é uma organização qualquer da Igreja, mas é a própria Igreja ela mesma… isto é, o Opus Deis é fruto do Espírito Santo para a santificação dos seus membros que são, na sua maioria, leigos.

Aqui deixa-me uma certa perplexidade que o Santo Padre coloque o Opus Dei debaixo da Congregação para o Clero dado a esmagadora maioria dos seus membros serem leigos… mas talvez eu não tenha compreendido bem o sentido do Motu Próprio…

Em todo o caso… não tenho mesmo a menor dúvida de que o Opus Dei é ‘a’ Igreja e não ‘da’ Igreja. É um organismo vivo de leigos com alguns membros também eles padres que procuram apenas uma coisa: a santificação pelo trabalho…

Conforme às notícias saídas nos últimos dias, posso perguntar-me uma outra coisa: pode o Papa retirar o poder a uma organização como o Opus Dei?

A minha resposta, conforme os dados de que disponho até ao momento, é: não!

Porquê? Porque o poder do Opus Dei não está no Prelado, mas nos seus membros e no amor a Jesus Cristo que os faz amar e servir a sociedade em que vivem…

O Prelado o Opus Dei deixa de ser bispo? Mas que pena!!!! Nunca se ouviu dizer que Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer tenha alguma vez sido ordenado bispo… porque havia de ser assim tão essencial que os prelados sucessivos sejam bispos?

Estas são perguntas parvas que, muitas vezes, quem ignora história, interpreta mal o presente… Por exemplo, alguns colocaram o Papa Francisco como um herói porque deixou de viver no Palácio Apostólico!!! Que herói… mas ao longo dos séculos viveram nos mais deferentes sítios de Roma que não os apartamentos pontifícios.

É verdade que os últimos prelados do Opus Dei foram bispos? Sim! É essencial para que a missão do carisma do Opus Dei se realize no mundo? Não!

A missão do Opus Dei é algo sublime e incrível, como poucos têm encontrado na sua vida… é fazer de cada homem e de cada mulher um profissional que se dedica à sua profissão, não como uma maldição, mas como um meio para se encontrar com o Amor - Deus…

Vale a pena ler a Carta do Prelado do Opus Dei no site oficial sobre este tema… daqui perceberemos que o grande poder do Opus Dei não advém das estruturas de dominação (como diriam os marxistas e como pensam muitos dentro da Igreja), mas de uma estrutura interior que parte da intimidade com o Senhor.

Este poder interior ninguém o pode diminuir porque está na estrutura interna de cada um dos seus membros que são gente maravilhosa…

Conheço muitos membros plenos do Opus Dei e só sei dizer uma coisa: tenho inveja da sua busca de Deus e da sua Santidade… um dia quando eu for grande também quero ser como eles…