Cerca de 80 migrantes em perigo no Mediterrâneo à espera de resposta a pedido de auxilio

Cerca de 80 migrantes encontram-se divididos em dois barcos à deriva, um perto de Malta e outro próximo da ilha italiana de Lampedusa, sem que nenhum dos países respondam aos pedidos de ajuda. A notícia é avançada pelo serviço Alarm Fone.

"Cerca de 10 pessoas estão em perigo em frente a Malta. Estamos em contacto com um grupo que foge da Líbia oriental num pequeno barco. Alertamos as autoridades, mas como sempre estão a ignorar todas as exigências de resgate",escreveram nas redes sociais elementos daquele serviço, cuja função é atender pedidos de ajuda de migrantes no Mediterrâneo central.

A mesma fonte já tinha denunciado que outros 70 migrantes que estavam em perigo ao largo de Malta no sábado, estão agora em frente a Lampedusa.

"O grupo está no mar em perigo, ninguém foi ainda em seu auxílio. Estão apenas a 34 quilómetros da ilha, facilmente acessíveis a qualquer recurso de resgate. Mas, as autoridades preferem não ajudar", acrescentou.

Desde o início deste ano, e até 12 de agosto, chegaram à costa italiana 45.664 migrantes.