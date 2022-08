Pontal. Pedro Passos Coelho marca presença, mas não quer ‘ofuscar’ Luís Montenegro

Por José Miguel Pires e Gonçalo Morais

Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, marcou este domingo presença na festa do Pontal, no Algarve, mas “não pretende” ‘ofuscar’ a direção de Luís Montenegro.

"O PSD tem uma nova liderança. Tem pela frente a possibilidade de liderar a oposição e, em simultâneo, de preparar uma alternativa de Governo de que o pais vai seguramente precisar", disse Passos Coelho, em declarações aos jornalistas, recebido com palmas por quem já se encontra na festa no Calçadão de Quarteira, acrescentando que estará presente "apenas" para assinalar o "novo cíclo" do partido e o seu "desejo" de que "o esforço que está a ser feito por Luís Montenegro de reconciliação e união do PSD possa ser colocado ao serviço do país, que é aquilo que interessa", disse.

"Portugal vai precisar de um Governo diferente daquele que temos e, na altura própria, os portugueses irão se pronunciar sobre isso. O que eu quero demonstrar com a minha presença é a enorme confiança que tenho em torno da liderança do PSD, que está à altura desse desafio", considerou ainda o ex-primeiro ministro.

Questionado sobre se a sua presença irá “ofuscar” a intervenção de Luís Montenegro, o antigo primeiro-ministro foi claro: “Espero que não, porque senão não viria cá”.

Passos Coelho deixou ainda umas palavras ao atual líder dos sociais-democratas: "Desejo a Luís Montengro a maior sorte do mundo. É uma pessoa muito bem preparada, muito competente e que eu sei que vai estar à altura das exigências que o PSD vai enfrentar."

Questionado pelos jornalistas sobre se Montenegro poderá vir a ser o próximo primeiro-ministro, Passos Coelho disse ter "bastante confiança" em como o líder do PSD "preparará uma solução de Governo e poderá pô-la em prática na altura certa”.

Não tardou muito até que Luís Montenegro chegasse ao evento, partilhando uma mensagem de esperança e de novos horizontes para o país: "Este é um grande momento para o Partido Social Democrata, mas é sobretudo um grande momento para Portugal. Vamos, a partir de agora, levar este nosso projeto de intervenção político à vida das pessoas e vamos contar com todos".

Hugo Soares, secretário-geral do PSD, disse, ao Nascer do SOL, que se prevê “o maior Pontal de sempre”.