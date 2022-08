Detidas mais de 50 pessoas em Lisboa no espaço de 24 horas

Entre as 00h00 e as 23h59 de domingo, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, no âmbito da sua atividade operacional, deteve 57 pessoas: oito por condução sem habilitação legal; 24 por condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l; 15 por tráfico de estupefaciente; três por crimes contra a propriedade; uma devido a um mandado de detenção; três por desobediência; uma por outros crimes e duas por resistência e coação sobre funcionário.

"Na sequência das detenções referidas destaca-se a apreensão de pequenas substâncias estupefaciente", destaca a autoridade em comunicado enviado aos órgãos de informação na manhã desta segunda-feira, realçando que "neste período ocorreram 26 acidentes de trânsito, tendo resultado em onze feridos ligeiros e um ferido grave".