Banco Popular da China reduz taxas para mínimos históricos

O Banco Popular da China (banco central) reduziu as taxas de juro, pela primeira vez desde janeiro passado, para mínimos históricos, face ao abrandamento da economia.

O objetivo é “manter uma liquidez razoável e suficiente no sistema bancário”, e que as operações anunciadas “satisfaçam plenamente as necessidades das instituições financeiras”.

Nos últimos meses, o Banco Popular da China tinha resistido à ideia de reduzir as taxas, apesar do abrandamento económico causado pelos confinamentos e outras medidas de prevenção epidémica altamente restritivas, no âmbito da política de `zero casos` de covid-19.