Vídeo polémico. MAI abre processo de inquérito para entender aquilo que aconteceu

Depois de ter sido veiculado, nas redes sociais, um vídeo em que dois agentes da PSP agridem um cidadão, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, decidiu pedir à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) que abra um processo de inquérito para apurar os factos relacionados com esta ocorrência policial.

Em comunicado enviado aos órgãos de informação, o MAI esclareceu que a mesma aconteceu, no dia 13 de agosto, na Travessa da Boa Hora, em Lisboa, "envolvendo dois elementos da Polícia de Segurança Pública, no âmbito da identificação de um cidadão suspeito de estar a causar perturbação da ordem e tranquilidade públicas". Segundo os dados já disponibilizados, "o despacho determina ainda à Direção Nacional da PSP que transmita à IGAI todos os elementos do processo que tenha instaurado, referentes ao apuramento daqueles factos".

Importa referir que, ao início da tarde desta segunda-feira, a PSP elucidou igualmente que pretende compreender aquilo que está em causa, começando por mencionar que "se encontrava um individuo com um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-os e causando- lhes receio" e, portanto, os agentes que podem ser vistos nas imagens captadas tiveram de intervir.

"Tendo em conta esta informação os Polícias deslocaram ao local e abordaram o cidadão suspeito para esclarecimento dos factos, tendo este uma atitude agressiva para com os policias e negando a identificar-se", escreveu, adiantando que "esgotados os pressupostos legais para proceder à sua identificação foi o mesmo informado que iria ser conduzido à esquadra para se proceder às diligências necessárias". Alegadamente mostrando cada vez mais agressividade e tentando agredir os agentes com ferros, levou a que os polícias recorressem ao "uso da força" para encaminhar o homem até à esquadra.