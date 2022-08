Mais de 60 incêndios registados pela Proteção Civil

"Até às 22h, registámos 64 ocorrências relacionadas com incêndios rurais", começou por explicar André Fernandes, Comandante Nacional da Proteção Civil, no decorrer do briefing extraordinário marcado para esta noite.

"Mantemos ativas duas ocorrências com preocupação: a de Ourém e a da Guarda, na Serra da Estrela", disse, sendo que, em particular, o da Guarda, que tem um "comportamento violento" e, por isso, houve reforço dos meios no terreno.

"Não houve nenhum problema com os corpos de bombeiros. O que foi relatado amplamente pela comunicação social envolveu um grupo de reforço do distrito de Aveiro que, dentro daquilo que era o combate, teve de fazer um combate efetivo na defesa de algumas habitações em Vale Formoso", explicou o dirigente, referindo-se aos sete bombeiros que ficaram incontactáveis enquanto ajudavam um pai e um filho a salvarem uma casa.

"Não foi acionado nenhum botão de emergência, não se passou nada de anormal face a esta situação e a que os corpos de bombeiros estão habituados", frisou.