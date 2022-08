Irão. Porta-voz do governo culpa apoiantes de Rushdie pelo seu ataque

Depois de Salman Rushdie ter sido atacado e ter estado em risco de morte, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que a culpa do escritor ter sido esfaqueado é dos seus apoiantes, negando qualquer envolvimento do país no ataque.

“Em relação ao atentado contra Salman Rushdie nos Estados Unidos, não consideramos que ninguém mereça reprovação, culpa ou mesmo condenação, exceto ele próprio e os seus apoiantes”, declarou o porta-voz, Nasser Kanaani.

Esta foi a primeira vez que um membro do governo do Irão abordou o assunto, “desmentindo categoricamente” qualquer ligação entre o agressor e o Irão, disse o porta-voz.

“Nesse aspecto, ninguém pode culpar a República Islâmica do Irão. Acreditamos que as ofensas feitas e o apoio recebido por ele foram um insulto aos adeptos de todas as religiões”, disse Kanaani, acrescentando que o escritor “se expôs à ira popular ao insultar as questões sagrados do Islão e cruzar as linhas vermelhas de mais de 1,5 mil milhões de muçulmanos e também dos seguidores de todas as religiões divinas”.

Rushdie é o autor de Os Versículos Satânicos, obra pela qual foi condenado à morte pelo Irão do líder religioso Ayatollah Khomeini, que emitiu uma ‘fatwa’ (decreto da lei islâmica) contra o escritor, galardoado com o prémio Booker, obrigando-o a viver na clandestinidade, sob segurança, durante vários anos.

O Irão ofereceu então uma recompensa de três milhões de dólares a qualquer pessoa que matasse Rushdie.

De acordo com o relato de um jornalista da Associated Press, Rushdie, de 75 anos, foi atacado por um homem que o derrubou quando o escritor estava a ser apresentado num evento em Nova Iorque. O escritor foi esfaqueado, na sexta-feira, e sofreu danos no fígado e nos nervos de um braço e um olho, que está em risco de perder.

O atacante foi dominado e Rushdie foi visto por testemunhas a abandonar o local, apoiado. O seu agressor, Hadi Matar, de 24 anos, foi preso. Rushdie permanece internado, mas apresentou melhoras do quadro clínico no fim de semana.

“Ele está fora do ventilador, pelo que o caminho para a recuperação começou”, disse o agente do escritor, Andrew Wylie.“Vai ser um processo longo; os ferimentos são graves, mas o seu estado está a ir na direção certa”, citou a BBC.