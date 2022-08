Harry e Meghan Markle visitam Reino Unido e Alemanha em setembro

Última vez que Harry e Meghan estiveram no Reino Unido foi em junho, na sequência das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.





O príncipe Harry e Meghan Markle deverão visitar insituições de caridade no Reino Unido e na Alemanha no início de setembro.

"O duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro", disse um porta-voz do casal ao Page Six, esta segunda-feira.

Os duques estarão presentes na One Young World 2022 Manchester Summit, no dia 5 de setembro. No dia a seguir, irão aos Jogos Invictus 2023, em Düsseldorf, e no dia 8 estarão no WellChild Awards, em Londres.

