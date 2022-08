Temperaturas voltam a chegar perto dos 40 graus

As temperaturas vão voltar a subir já esta quinta-feira nas regiões do interior centro e sul do país, podendo alguns distritos atingir temperaturas próximas dos 40 graus. Contudo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a estabilização da tempertura no fim de semana.

O IPMA descarta por agora a possibilidade de o país enfrentar um nova onda de calor, mas alerta para a possibilidade de alguns distritos focarem sob aviso amarelo.

Durante o fim de semana e a próxima semana, Évora deverá ser o distrito mais afetado, esperando-se que atinja os 39 graus. Já para Lisboa e Setúbal estão previstas temperaturas de 37 e 38 gruas, respetivamente, na sexta-feira. Castelo Branco, Portalegre e Santarém deverã atingir os 38 graus durante o fim de semana. Já o Norte, embora veja as temperaturas a subir, não ser afetado por estes aumentos drásticos.

Apesar estas previsões, o instituto afirma que não estamos perante uma nova onda de calor, uma vez que tal só pode ser confirmado depois de as temperaturas serem registadas. Para que tal aconteça, é necessário que se registem durante seis dias seguidos, temperaturas máximas superiores a 5 graus da média daquela zona.

É ainda de realçar que, segundo o site do IPMA, 55% do país se encontra em seca severa e 45% em seca extrema, com destque para a região interior centro e sul. Devido ao agravamento da situação de seca, esta previsão, "é péssima para o risco de incêndio" e vai dificultar o combate aos incêndios em Portugal.