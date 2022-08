Começou campanha eleitoral no Brasil

Presidente

A campanha que definirá o próximo Presidente, governadores de estado e parlamentares regionais e federais no Brasil arrancou oficialmente. Desde ontem os candidatos já estão autorizados a apelar ao voto e a iniciar propaganda eleitoral, inclusive na internet.

Bolsonaro

Segundo nas intenções de voto, o Presidente Jair Bolsonaro lançou a sua campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no mesmo local onde sofreu um atentado à faca em 2018, em que quase perdeu a vida, mas que deu um elã especial à sua candidatura.

Lula

Já Lula da Silva, que lidera as sondagens até aqui com pouco mais de 40% das intenções de voto, tinha agendado o arranque oficial da sua campanha numa visita a uma fábrica em São Bernardo do Campo mas, segundo nota do Partido dos Trabalhadores citada pelos ‘media’ locais, o evento foi cancelado por razões de segurança.

Campanha

A fase inicial da campanha eleitoral termina a 1 de outubro, véspera da primeira volta das eleições.