Nova coleção de roupa de Kanye West está a ser alegadamente vendida dentro de sacos do lixo

Kanye West está a ser novamente atacado nas redes sociais e desta vez não por algo que o rapper tenha dito, mas sim feito: o também estilista tem estado alegadamente a vender a sua mais recente coleção de roupa dentro de sacos do lixo.

"É assim que estão a vender os Yeezy GAP", disse um utilizador do Twitter, ao publicar um foto na qual é possível ver mercadoria dentro de grandes sacos de lixo, acrescentanto que o músico terá ficado "furioso" quando viu que as suas roupas estavam em cabides, porque "era assim que ele queria".

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They won’t help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC