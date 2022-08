Cristiano Ronaldo advertido pela polícia britânica devido ao incidente com telemóvel de uma criança

Este episódio, pelo qual foi punido com um aviso, aconteceu no dia 9 de abril, num encontro entre o Manchester United de CR7 e o Everton, em Goodison Park. Após a frustrante derrota, o internacional português atirou para o chão um telemóvel de um adepto autista de 14 anos, quando passava pelo túnel para os balneários.





Cristiano Ronaldo foi advertido com um “aviso condicional” pela Polícia britânica por ter atirado o telemóvel de uma criança adepta do Everton ao chão, numa partida da Premier League em abril.

De acordo com o site oficial do governo do Reino Unido, o aviso condicional acontece quando as autoridades punem pessoas sem antecedentes por crimes menores.

"Podemos confirmar que um homem de 37 anos apareceu e foi entrevistado sob advertência em relação a uma suposta agressão e danos criminais", informou a Polícia de Merseyside em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O jogador do Manchester United vai evitar julgamento, pois terá admitido que cometeu a infração, pelo que facilita o processo judicial, embora o crime fique inscrito no seu registo criminal.

"O assunto foi resolvido com um aviso condicional" e "está encerrado", confirmou ainda a polícia britânica na nota.

Apesar de as autoridades não detalharem as condições da repreensão, este tipo de punição envolve por norma medidas como pagar dano causado ao património da vítima.

Recorde-se que este episódio aconteceu no dia 9 de abril, num encontro entre o Manchester United de CR7 e o Everton, em Goodison Park.

Após a frustrante derrota, o internacional português atirou para o chão um telemóvel de um adepto autista de 14 anos, quando passava pelo túnel para os balneários. As imagens do incidente foram captadas pelas câmaras televisivas e circularam nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo pediu desculpa pelo seu comportamento e convidou o adepto a assistir a uma partida em Old Trafford, "como um sinal de 'fair-play' e desportivismo".