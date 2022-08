Pulseira eletrónica para homem de 26 anos que agredia namorada de 18

Um homem de 26 anos foi detido na passada sexta-feira pelo Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica contra a namorada, de 18 anos, no concelho de Santa Maria da Feira.

De acordo com um comunicado esta quarta-feira divulgado, a detenção ocorreu na sequência de uma investigação por violência doméstica, na qual a autoridade veio a apurar que o homem "infligiu violência psicológica, verbal e física contra a vítima, sua companheira de 18 anos".

"Perante a gravidade dos factos e a escalada das ameaças, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a dois mandados de buscas, uma domiciliária e outra em veículo", escreve a GNR.

No seguimento da investigação, foram apreendidas "duas armas de Airsoft, duas botijas gás de “CO2”, quatro carregadores, quatro detonadores de cargas explosivas, três granadas, três armas brancas, um bastão metálico artesanal, 137 invólucros deflagrados de uso exclusivo das forças militares, 22 munições de vários calibres de uso exclusivo de forças militares, diversas munições de Airsoft", lê-se na mesma nota.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Espinho no sábado e ficou sujeito à "medida de coação de proibição de contactar, por qualquer forma ou meio, com a vítima, bem como afastamento da mesma, não podendo aproximarem-se num raio de 500 metros, com recurso a pulseira eletrónica".