Chega lança segunda edição da Academia Política de Verão

A segunda edição da Academia Política de Verão do Chega, que vai ter lugar no Algarve, no Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, e que irá decorrer entre os dias 26 e 28 de agosto, terá como tema “Novos Caminhos à Direita”.

“Esta é uma iniciativa da Juventude do Partido que pretende promover o envolvimento dos jovens na política e assumir-se como a legítima representante da Direita Nacional e Patriótica em Portugal”, pode-se ler num comunicado enviado pelo partido às redações, onde revela que o programa de três dias vai contar com oradores nacionais e estrangeiros, com especial destaque, entre outros, para Jaime Nogueira Pinto, Vasco Rato, o deputado belga Filip Brusselmans ou o político húngaro Zoltán Lukács.

O encerramento dos trabalhos, por sua vez, ficará a cargo do presidente do partido, André Ventura.

“O evento é destinado a jovens até aos 30 anos e visa desafiá-los a redescobrir a política e combater o absentismo crescente das novas gerações”, pode-se ler ainda no mesmo comunicado.

Em setembro do ano passado, na primeira edição da Academia Política de Verão do Chega, o partido recebeu, na Nazaré, o líder parlamentar do Vox, Ivan Espinosa de Los Monteros.