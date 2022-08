Infarmed retira lotes de produtos cosméticos da A Nova Saboaria do mercado

Em causa está um ingrediente na composição do produto que está proibido de ser comercializado desde março deste ano.





Alguns lotes de cosméticos da marca A Nova Saboaria foram retirados do mercado nacional e suspendida a sua comercialização imediatamente por conter um ingrediente proibido em Portugal.

De acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira pela Autoridade Nacional do medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), os produtos cosméticos que contenham 'butylphenyl methylpropional' ou piritiona de zinco são proibidos. No entanto, esta composição química foi detetada nos produtos daquela marca numa ação de fiscalização de mercado.

O Infarmed informou que desde 1 de março que não podem ser comercializados nem disponibilizados ao consumidor produtos cosméticos que tenham na sua constituição química 'butylphenyl methylpropional', cuja substância é considerada cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução.

O distribuidor Groupe MG – Península Ibérica, SA disse que adotou “as medidas necessárias para a reformulação dos produtos cosméticos”, no entanto, foi detetado no mercado nacional ainda alguns lotes com esta composição química proibida por lei, afirmou o Infarmed.

A autoridade ainda avisou as entidades que disponham destes produtos que não os podem disponibilizar e também aos consumidores que os tenham que não os devem utilizar.