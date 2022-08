Ellen DeGeneres e Portia de Rossi celebram 14 anos de casamento

Ellen DeGeneres e a Portia de Rossi celebraram na terça-feira 14 anos de casamento.

Numa publicação no Instagram, a ex-apresentadora do "Ellen DeGeneres Show", de 64 anos, partilhou com os seguidores alguns dos momentos da comemoração, com o casal a jogar um concurso e a fazerem outras atividades cómicas. "É bom ser amado. É profundo ser compreendido. Eu amo-te, @portiaderossi. Feliz 14!", escreveu DeGeneres.

O casal deu o nó em agosto de 2008, em Los Angeles, nos EUA. O casamento tinha apenas 20 convidados, disse uma fonte ao Page Six.

Note-se que a ex-apresentadora namorou com Anne Heche, que morreu na semana passada, aos 53 anos, vítima de graves ferimentos provocados por um forte acidente de carro.