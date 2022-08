Portugal 2020. Prazo de execução termina dentro de 500 dias

O prazo de execução do Portugal 2020 (PT 2020) termina dentro de 500 dias, numa altura em que o programa apresenta uma taxa de 75% e 20100 milhões de euros gastos na execução de projetos.

O programa conta com um total de 26 900 milhões de euros de fundos europeus disponíveis e 30 700 milhões de euros de montante máximo de fundos aprovados para investir na execução de projetos.

Entre os projetos com os maiores montantes atribuídos surgem ainda o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial (109 milhões de euros), a expansão do sistema do Metropolitano de Lisboa (103 milhões de euros), formação avançada -- programas doutorais (89,9 milhões de euros) e a extensão do Metro do Porto -- linha Rosa -- Casa da Música -- São Bento (81,5 milhões de euros).

A percentagem de fundos aprovados para investir na execução de projetos é de 114% e a percentagem de fundos já gastos na execução dos projetos é de 75%.

Até ao final do primeiro semestre, a taxa de realização do PT 2020 fixou-se em 66% e a de pagamento em 68%.

A taxa de reembolso está nos 104%.