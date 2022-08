Finlândia investiga alegada violação do seu espaço aéreo por dois caças russos

Tratar-se-á do terceiro caso de violação do espaço aéreo finlandês por parte de aeronaves russas este ano, caso seja realmente confirmado.





A Finlândia está a investigar uma possível violação do seu espaço aéreo por parte de dois aviões do exército russo ocorrida na manhã desta quinta-feira no sul do país.

O incidente, segundo dizem as autoridades daquele país, registou-se às 9h40 locais (7h40 de Lisboa) em frente à cidade costeira de Porvoo. As duas aeronaves, a que tudo aponta serem dois caças russos MIG-31, entraram à volta de um quilómetro em território finlandês, na direção oeste, tendo violado o seu espaço aéreo durante cerca de dois minutos.

As Forças Aéreas finlandesas enviaram um dos seus caças para realizar um voo de reconhecimento, a partir do mesmo que a possível violação foi registada, informou o Ministério da Defesa finlandês, em comunicado: "A Guarda Fronteiriça iniciou uma investigação e fornecerá mais informação sobre o assunto assim que complete essa investigação."

Tratar-se-á do terceiro caso de violação do espaço aéreo finlandês por parte de aeronaves russas este ano, caso seja realmente confirmado.