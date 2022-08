Homem morre no areal da Fonte da Telha

Um homem de 57 anos morreu esta quinta-feira na praia do Americano, na Fonte da Telha, concelho de Almada, depois de, alegadamente se ter sentido mal no areal.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido pelas 18h30, através de familiares da vítima, a informar que existia um homem em paragem cardiorrespiratória na praia do Americano, tendo sido ativados de imediato para o local elementos do Posto da Polícia Marítima da Costa da Caparica, assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A vítima, explica a autoridade, "foi prontamente assistida pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, que iniciaram as manobras de reanimação à vítima, em colaboração com uma enfermeira do plano integrado, até à chegada dos elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas que deram continuidade às manobras de reanimação".

Contudo, mesmo depois de várias tentativas, não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local.

De acordo com a AMN, foi posteriormente contactado o Ministério Público. tendo o corpo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cacilhas para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.