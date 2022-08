Acreditamos no desenvolvimentodo Turismo, em especial no Militar, como instrumento de produção de Riqueza Nacional





Tal como sempre, em Nome da Verdade, vou escrever sobre a Associação Viriatos.14 (AV.14).

A AV.14 é uma associação filantrópica, humanista, de direito privado e sem fins lucrativos (Art.º 1.º dos seus Estatutos).

Tem por principal fim promover a Cidadania na defesa dos direitos e das responsabilidades morais e sociais do Estado, estimulando o conhecimento informado, combatendo a iliteracia, incentivando a participação nas políticas públicas que servem a Comunidade, favorecendo o reconhecimento público da Competência, da Excelência e da Meritocracia.

A AV.14 visa igualmente a promoção, o desenvolvimento social e a solidariedade para com aqueles que cumpriram o Serviço Militar Obrigatório e, em particular, aos que sendo da Região da Beira (distritos de Aveiro, Guarda e Viseu) o fizeram no Regimento de Infantaria nº 14 (RI 14).

A AV.14 é rigorosamente apartidária ainda que se interesse pela Política, no seu sentido intrínseco, atuando com total independência e isenção.

A AV.14 pretende assegurar que, em qualquer circunstância, um Viriato esteja sempre acompanhado e apoiado (Artº 3º dos Estatutos).

Assim, nasceu de um grupo de antigos militares que serviram no RI 14, nas diversas circunstâncias e espaços temporais.

Os seus Estatutos podem ser consultados em www.facebook.com/Viriatos.14

A Câmara Municipal de Viseu, deliberou na sua reunião ordinária de 23 de junho p.p. emitir parecer, fundamentado, favorável à declaração de pessoa coletiva de utilidade pública, completando assim o percurso da sua legalização perante o Estado e a Lei.

Acreditamos em Portugal e nos Portugueses.

Acreditamos que uma Estratégia Nacional consistente passa pelo Mar e pela língua portuguesa.

Acreditamos no desenvolvimento do Turismo, em especial no Militar, como instrumento de produção de Riqueza Nacional.

O nosso Lema é União e Partilha.

Somos adeptos da Convergência.

Defendemos uma efetiva, sólida e limpa Descentralização, contra uma Regionalização que não conseguimos entender para o nosso país.

Propomo-nos a atuar sobre 4 eixos fundamentais:

1. O Apoio Social aos cidadãos que tendo cumprido o Serviço Militar Obrigatório, se encontrem em situações de debilidade na Beira e, sendo Viriatos, em qualquer parte do mundo.

2. Acompanhar e incrementar as ações de Procura/Captura de voluntários para as Forças Armadas. seguindo os mais rigorosos perfis de qualidade e competência.

3. Desenvolver o Turismo Militar

4. Incrementar e desenvolver a atividade sociocultural na nossa zona de ação (a Beira) auxiliando as manifestações das artes em especial junto dos jovens, famílias e escolas.

Temos contado com o apoio dos Ministério da Defesa Nacional, do Estado Maior General das Forças Armadas e da Armada, Exército e Força Aérea.

Realizámos já quatro ações públicas (2 em Lisboa, 1 em Viseu e 1 em Vouzela) em que, com base num almoço com o tradicional Rancho à Moda do RI 14, demos conta das nossas atividades, anseios e projetos.

Enaltecemos e homenageamos como Viriatos:

Do ano 2021, de carreira:

Juiz Conselheiro Marques Vidal do ano

Almirante Silva Ribeiro

Dr. Luís Neves

Almirante Gouveia e Melo

Juiz Carlos Alexandre

E, como Viriatos Honorários:

Dr. Jorge Coelho

Dr. Eduardo Pinto

Dr. Luís Pinheiro de Almeida

Assumimos como Viriato Honorários os Viriato de Honra, instituídos pelo Comando do RI 14, os senhores Dr. Fernando Ruas e Engenheiro Fernando Nunes.

Estamos em pleno período de instalação no Edifício designado como Prédio Militar Nº 10, também designado como Palácio dos Silveiras, na Rua Direita,( antigo Quartel General), mediante Protocolo com o EME e onde também estão instalados o Centro de Apoio Social de Viseu, do IASFA, a delegação de Viseu da Liga dos Combatentes e o Gabinete de Recrutamento do Exército.

Temos contado com o particular empenho e apoio da Câmara Municipal de Viseu.

Dentro em breve iremos contactar as Câmaras Municipais de Aveiro e Guarda.

Planeamos abrir as instalações, em cerimónia pública, no próximo dia 1 de outubro.

Nos próximos números iremos desenvolver os conceitos que temos para os 4 eixos (Apoio Social, Captura/Procura, Turismo Militar e Ação Sociocultural).

Os nossos contactos são:

Viriatos.14@gmail.com

A nossa página na internet é:

www.facebook.com/Viriatos.14

Venham até nós

Nós iremos ter consigo, para, unidos partilharmos. o muito que de bom e distintivo existe em Portugal e nos portugueses.

União na Partilha.

Sempre.