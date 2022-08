Após ter construído casas defeituosas, fundação de Brad Pitt vai pagar mais de 20 milhões de euros a moradores

Habitações foram construídas pela fundação do ator, em New Orleans, após devastação do furacão Katrina, mas eram defeituosas.





Depois de Brad Pitt e a sua Fundação "Make It Right" terem sido processadas em 2018 pela construção de casas de má qualidade, fraude e quebra de contrato em New Orleans, nos Estados Unidos da América (EUA), na sequência do furacão Katrina, a organização irá pagar 20,5 milhões de dólares (cerca de 20,3 milhões de euros) aos moradores.

O acordo, que será financiado pela Global Green, uma organização ambiental sem fins lucrativos que concordou em cobrir o valor, precisa ainda de ser aprovado por um juiz.

"Estou incrivelmente grato pela vontade da Global Green de intensificar e prestar este importante apoio às famílias de Lower Ninth", disse na quinta-feira Brad Pitt , segundo o Page Six.

A fundação do ator vai pagar aos proprietários das casas aquele valor como forma de reembolso, de acordo com os documentos do tribunal, escreve o jornal regional Nola. Embora apenas seis proprietários sejam nomeados na acção judicial contra a Make It Right, o acordo da acção judicial aplica-se a todos os 'donos' das casas, a menos que optem por não participar.

"Colaborámos nos primeiros dias após o (furacão) Katrina e temos muita sorte em ter o generoso compromisso contínuo da Global Green para ajudar a enfrentar os desafios em torno destas casas e de outras em necessidade. Esperamos que este acordo permita a todos olhar em frente para outras oportunidades de continuar a fortalecer esta orgulhosa comunidade no futuro", disse ainda o ator.