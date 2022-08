Ex-agente partilha conversa que teve com William e Harry depois de Diana ter morrido

Agente afirmou que os irmãos mostraram logo muita indignação com os paparazzi e também ele ficou "bastante emocionado".





Num mês em que se recorda a morte da Princesa Diana, John Stevens, de 79 anos, um antigo agente da polícia inglesa, partilhou com a US Weekly uma conversa que teve com o príncipe Harry e o príncipe William, que ocorreu após o trágico acidente de carro que matou a 'Lady D', em 1997.

O agente afirmou que os irmãos mostraram logo muita indignação com os paparazzi e também ele ficou "bastante emocionado".

“Aquilo que os zangou, e que falaram abertamente, foram os paparazzi, que consideraram estar por trás do que aconteceu ao terem perseguido o carro e feito com que fosse a uma grande velocidade. Não estavam felizes com isso. Posso dizer”, relembra Stevens, acrescentando que ambos fizeram-lhe várias perguntas sobre a tragédia.

"Eu estive com duas outras pessoas que faziam parte da investigação [incluindo um] inspector detective, e [quando estávamos] fora da porta [no Palácio Kensington], foi dito, 'Não, eles só te querem ver', e era eu".

"Entrei e ficámos ... mais de uma hora a falar, provavelmente, não me consigo lembrar exactamente quanto tempo. Esbocei quais foram as conclusões durante cerca de 10 ou 15 minutos e depois o resto do tempo foram eles a fazerem-me perguntas, o que era previsível, uma vez que não abiam as circunstâncias da morte da sua mãe, onde [e] quando ela tinha morrido, o que é que ela disse", continuou Stevens, acrescentando que não iria partilhar o resto da conversa.

Stevens aparece no novo docomentário sobre a Princesa Diana, "The Diana Investigations", do Discovery+.

Notícia atualizada às 11h55.