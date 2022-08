Ex-agente partilha conversa que teve com William e Harry depois de Diana ter morrido

Agente afirmou que os irmãos mostraram logo muita indignação com os paparazzi e também ele ficou "bastante emocionado".





Num mês em que se recorda a morte da Princesa Diana, John Stevens, de 79 anos, um antigo agente da polícia inglesa, partilhou com a US Weekly uma conversa que teve com o príncipe Harry e o príncipe William, que ocorreu após o trágico acidente de carro que matou a 'Lady D', em 1997.

O agente afirmou que os irmãos mostraram logo muita indignação com os paparazzi e também ele ficou "bastante emocionado".

“Aquilo que os zangou, e que falaram abertamente, foram os paparazzi, que consideraram estar por trás do que aconteceu ao terem perseguido o carro e feito com que fosse a uma grande velocidade. Não estavam felizes com isso. Posso dizer”, relembra Stevens, acrescentando que ambos fizeram-lhe várias perguntas sobre a tragédia.