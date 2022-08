Tiroteio em centro comercial na Suécia provoca pelo menos dois feridos

Um tiroteio num centro comercial em Malmo, na Suécia, provocou, na tarde desta sexta-feira, pelo menos, dois feridos.

De acordo com o jornal sueco Aftonbladet, as autoridades ainda não confirmaram se já há detidos, não existindo quaisquer suspeitos.

O local do incidente foi isolado depois de terem sido disparados cerca de 20 tiros.

Segundo as redes sociais, os tiros terão sido disparados depois de uma discussão entre gangues rivais mas ainda não há confirmação desta informação pelas autoridades.

Em baixo, vê-se o momento em que as autoridades chegam ao local:

SWEDEN -- Emergency personnel spotted rushing to the Emporia mall in Malmo, Sweden following reports of a shooting.



Several stores are on lockdown. pic.twitter.com/VzIfYMQqAJ